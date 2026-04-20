Sinner preoccupato per Alcaraz e guarda a Roma e Parigi

Jannik Sinner parla dell’infortunio di Carlos Alcaraz dopo Barcellona e spera di rivederlo presto in campo, magari già agli Internazionali di Roma. Il numero uno del mondo guarda anche ai prossimi tornei su terra.

Jannik Sinner ha espresso preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio rimediato durante il torneo di Barcellona. Lo spagnolo è stato costretto a rinunciare sia all’Atp 500 catalano sia al Masters 1000 di Madrid, mentre resta incerta la sua presenza agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, dove deve difendere il titolo.

Il numero uno del mondo ha parlato a margine della cerimonia dei Laureus Awards a Madrid, spiegando di sperare in un rapido recupero del rivale. “So che non è un momento semplice per lui, mi auguro di rivederlo presto in campo. Spero già a Roma, perché voglio confrontarmi con i più forti”, ha dichiarato Sinner.

Sull’eventuale paragone tra la loro rivalità e quella storica tra Federer e Nadal, l’azzurro ha preferito mantenere le distanze. “Ogni rivalità è diversa, noi siamo due ragazzi con valori simili, come la famiglia. Negli ultimi tornei importanti ci siamo alternati nelle vittorie e questo mi spinge a dare sempre il massimo”, ha spiegato.

Presente a Madrid per la serata dei Laureus, Sinner ha raccontato anche l’atmosfera fuori dal campo. “Essere qui è speciale, per arrivare tra i finalisti bisogna aver fatto una grande stagione. È bello condividere questi momenti con atleti di altri sport”. Ha poi aggiunto di aver incontrato Novak Djokovic in hotel, definendolo perfetto nel ruolo di presentatore dell’evento.

Nel frattempo, il calendario riporta subito alla competizione con il Masters 1000 di Madrid. Sinner ha evidenziato le difficoltà legate alle condizioni del torneo: “Qui l’altitudine cambia tutto, la palla viaggia più veloce. Cercherò di adattarmi e giocare al meglio”. L’obiettivo resta arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti di Roma e soprattutto al Roland Garros.