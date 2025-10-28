Alcaraz fuori a Parigi, Norrie rimonta: Sinner vede il primo posto mondiale
Carlos Alcaraz esce di scena a Parigi-Bercy. Nel secondo turno del Masters 1000 francese, ultimo appuntamento prima delle Atp Finals, lo spagnolo è stato superato in rimonta dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, che gli ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale.
La sconfitta di Alcaraz apre uno scenario significativo nella corsa al vertice del ranking ATP. Il ko del numero due al mondo spalanca infatti la possibilità di sorpasso per Jannik Sinner, che potrebbe tornare in vetta già al termine del torneo parigino.
Il recente trionfo all’Atp 500 di Vienna ha portato Sinner a quota 10.500 punti, riducendo il distacco da Alcaraz a sole 740 lunghezze. A Parigi, l’azzurro scenderà in campo senza punti da difendere, complice il forfait della passata stagione, mentre Alcaraz perdeva 100 punti dopo l’uscita agli ottavi del 2024.
Per la prima volta dal ritorno di Alcaraz al comando della classifica, la distanza tra i due scende sotto la soglia dei 1000 punti. Il sorpasso dipenderà direttamente dal percorso di Sinner: per tornare numero uno del mondo, l’azzurro dovrà vincere il torneo. L’eliminazione anticipata dello spagnolo certifica infatti la reale opportunità di ribaltare la vetta del ranking già a Parigi.