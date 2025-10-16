Sinner guarda a Djokovic come modello: Con Alcaraz sarà una battaglia spettacolare

Jannik Sinner ha espresso tutta la sua ammirazione per Novak Djokovic dopo la vittoria nella semifinale del Six Kings Slam di giovedì 16 ottobre. Il tennista altoatesino ha definito il campione serbo un punto di riferimento per le nuove generazioni, sottolineando il valore del suo esempio dentro e fuori dal campo.

“Djokovic è un grande modello per tutti noi. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è qualcosa di straordinario. Ciò che ha raggiunto nella sua carriera è incredibile, lo considero un vero idolo”, ha dichiarato Sinner al termine del match, rispondendo ai complimenti ricevuti dal numero uno mondiale.

Leggi anche Djokovic si arrende a Sinner: Mi ha travolto, troppo forte per me

L’azzurro ha poi aggiunto parole di rispetto verso l’avversario: “Giocare contro di lui è sempre un onore e un privilegio. Sono felice per la vittoria di oggi, ma anche di poterlo incontrare nei tornei e condividere il campo con lui”.

Lo sguardo ora è rivolto alla finale di sabato 18 ottobre, dove Sinner affronterà Carlos Alcaraz. “Carlos? Ogni volta che ci sfidiamo è speciale. È fantastico per noi e per il tennis, sarà una grande battaglia. Mi sto preparando al meglio per essere pronto. Giocare contro di lui è sempre un onore, tutti speriamo in un sabato sera indimenticabile”.