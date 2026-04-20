Sulmona, scomparsa Prisca Anile dopo una passeggiata: l'appello della famiglia e le ricerche in corso

Prisca Anile è scomparsa a Sulmona dopo essere uscita per una passeggiata, la famiglia teme per lei e lancia un appello. La giovane, 25 anni, si era laureata da poco e stava cercando lavoro senza successo.

Da mezzogiorno di ieri non si hanno più notizie di Prisca Anile, 25 anni, residente a Sulmona. La giovane è uscita di casa dicendo che sarebbe andata a fare una passeggiata, ma non ha più fatto ritorno. La famiglia ha subito segnalato la scomparsa alle autorità, avviando le ricerche.

Al momento dell’allontanamento indossava una maglia nera, pantaloni neri larghi, scarpe rosa e portava con sé un marsupio. L’ultima a vederla è stata la sorella Karen, che ha diffuso un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di rivolgersi alle forze dell’ordine.

La ragazza si era laureata appena un mese fa in giurisprudenza a Bologna con il voto di 108. Dopo il traguardo accademico, stava cercando di inserirsi nel mondo del lavoro, senza però riuscire a trovare un’occupazione. «Vorrei dirle che è normale avere difficoltà all’inizio e che la aiuteremo», ha spiegato la sorella, invitandola a tornare a casa.

Le indagini sono in corso e gli investigatori hanno localizzato il telefono cellulare della giovane nelle campagne nei dintorni dell’abitazione, anche se il dispositivo non è stato ancora recuperato. Le ricerche proseguono nella zona con il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

La vicenda ha mobilitato anche i social, dove l’appello della famiglia viene condiviso da molte persone. Tra gli interventi anche quello della vicepresidente del consiglio regionale d’Abruzzo, Marianna Scoccia, che ha invitato a diffondere ogni informazione utile e a contattare immediatamente le autorità in caso di avvistamenti.