Bambina di 11 anni scomparsa dopo tuffo nel lago di Como: Ricerche in corso

Nella località di Mandello del Lario, situata sulle rive del lago di Como, si è verificato un drammatico incidente durante le festività di Ferragosto. Una bambina di 11 anni, in compagnia della sua famiglia, è scomparsa dopo essersi tuffata nelle acque del lago. L'incidente ha avuto luogo nei pressi della foce del torrente Meria, e la giovane si trovava in acqua con il fratello maggiore al momento del tuffo.

Il fratello, allarmato dalla sua assenza in superficie, ha immediatamente chiesto aiuto e attivato le operazioni di soccorso. Le squadre di sommozzatori hanno iniziato le ricerche senza indugio, ma al momento non è stato possibile trovare tracce della bambina. Secondo le prime informazioni, sembra che la piccola non avesse competenze di nuoto, rendendo la situazione ancor più critica.

L'area intorno alla foce del torrente Meria è caratterizzata da profonde fosse e correnti, rendendo le operazioni di ricerca ancora più complesse. Le autorità hanno reagito prontamente all'incidente, inviando sul posto ambulanze, personale medico e forze dell'ordine. I vigili del fuoco, con una squadra nautica a disposizione, sono stati mobilitati per cercare la bambina anche dal punto di vista acqueo. In aggiunta, è stato richiamato un elicottero con sommozzatori per ampliare le ricerche.

La giovane coinvolta nell'incidente è originaria del Senegal e risiede a Bulciago, nella provincia di Lecco. L'intera comunità è unita nell'auspicio di una risoluzione positiva di questa triste vicenda.

Parallelamente, nelle acque del lago di Bolsena è avvenuto un altro episodio allarmante. Un ventenne, in compagnia di amici, è scomparso dopo essersi tuffato dall'imbarcazione su cui si trovava. Gli amici hanno subito lanciato l'allarme e le operazioni di ricerca sono state avviate con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma e Viterbo. Anche in questo caso, le squadre stanno facendo il possibile per ritrovare il giovane disperso.

L'attenzione e l'impegno delle autorità e delle squadre di soccorso sono massimi in entrambe le situazioni, nella speranza di riuscire a riportare entrambi i giovani scomparsi sani e salvi alle loro famiglie.

