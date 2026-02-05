Mary D'Artista scomparsa a Sulmona da 15 giorni, ricerche in corso dopo il ritrovamento dell'auto

Sono passati quindici giorni dalla scomparsa di Mary D’Artista. La 48enne di Sulmona non dà notizie dal 30 gennaio. Le ricerche proseguono dopo il ritrovamento dell’auto e degli effetti personali in città.

Da oltre due settimane non si hanno notizie di Mary D’Artista, 48 anni, residente a Sulmona e impiegata in una Rsa della zona. L’ultima traccia risale al 30 gennaio. A far scattare l’allarme sono state le colleghe di lavoro, preoccupate per l’assenza improvvisa e prolungata.

La Procura ha aperto un’inchiesta e ha affidato le attività di ricerca alla polizia. Le verifiche si sono concentrate fin da subito su alcuni luoghi frequentati dalla donna, nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti prima della sparizione.

Un elemento centrale delle indagini è il parcheggio di San Francesco di Paola, dove è stata trovata l’auto di Mary. All’interno del veicolo c’erano diversi oggetti personali, circostanza che ha rafforzato i timori dei familiari e degli investigatori.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare eventuali movimenti utili a chiarire cosa sia accaduto. Al momento non risultano attività recenti riconducibili al telefono o ai dispositivi informatici della donna.

Nelle ultime ore una parente ha diffuso un appello sui social, chiedendo collaborazione e riserbo. La zia di Mary ha invitato la comunità a evitare voci e supposizioni, spiegando che la 48enne vive da sola e che la famiglia è molto preoccupata.

La scomparsa riapre ferite mai rimarginate: negli anni Mary aveva già perso entrambi i genitori e altri familiari stretti. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre cresce l’attesa per eventuali sviluppi dalle verifiche in corso.