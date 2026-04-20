Crans Montana, fatture shock dall'ospedale di Sion ai familiari dei feriti italiani

L’ospedale di Sion ha inviato fatture fino a 75 mila euro ai familiari dei ragazzi italiani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana, nonostante le autorità locali avessero parlato di spese a loro carico.

L’ospedale di Sion, nel Canton Vallese, ha recapitato a tre famiglie italiane i conti per le cure prestate ai giovani rimasti coinvolti nell’incendio della discoteca Le Constellation, scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana. Gli importi variano tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri, con richieste che arrivano fino a circa 75 mila euro.

Tra i casi più pesanti c’è quello di Manfredi Marcucci, 16 anni, romano, ricoverato per circa 15 ore dopo essere rimasto gravemente ferito insieme ad altri 18 connazionali. Il ragazzo era amico di Riccardo Minghetti, una delle sei vittime italiane della tragedia. La famiglia si è vista recapitare una fattura significativa per il breve periodo di degenza.

Secondo l’avvocato Domenico Radice, che segue alcune delle persone coinvolte, l’invio dei documenti amministrativi non sarebbe opportuno. Il legale sostiene che, alla luce delle responsabilità pubbliche ipotizzate, i costi sanitari dovrebbero essere sostenuti dalle autorità svizzere e non dai parenti dei feriti.

Sulla vicenda è intervenuta l’ambasciata italiana a Berna. L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha spiegato che le autorità cantonali avevano assicurato che le spese mediche non sarebbero ricadute sulle famiglie italiane. Per chiarire la situazione, è stato fissato un incontro il 24 aprile con il presidente del governo del Vallese, Mathias Reynhard.

L’episodio si inserisce in un quadro già complesso legato all’incendio del locale, per il quale risultano indagati i proprietari, i coniugi Moretti, nell’inchiesta sulla strage avvenuta durante i festeggiamenti di fine anno.