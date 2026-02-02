Crans-Montana, Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei feriti

Il presidente della Repubblica ha visitato al Niguarda i giovani feriti nell’incendio di Crans-Montana, incontrando medici e familiari durante la sua permanenza a Milano per gli eventi olimpici.

Sergio Mattarella ha fatto tappa all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Il presidente della Repubblica ha voluto ringraziare personalmente il personale sanitario impegnato nelle cure, soffermandosi a lungo nei reparti.

Ai medici e agli operatori ha rivolto parole di riconoscenza per il lavoro svolto ogni giorno e per l’impegno messo in campo in queste settimane. Un ringraziamento diretto, pronunciato durante un confronto informale all’interno della struttura.

Nel corso della visita, Mattarella ha incontrato anche i familiari dei giovani ricoverati. Ai genitori ha espresso vicinanza e incoraggiamento, ribadendo l’auspicio che i ragazzi possano superare le conseguenze dell’incendio e tornare a una vita normale.

Il capo dello Stato si trova in questi giorni nel capoluogo lombardo per gli appuntamenti istituzionali legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina e ha inserito la visita al Niguarda nel programma ufficiale.

Intanto il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation si è aggravato. Un giovane svizzero di 18 anni è morto all’ospedale di Zurigo a causa delle gravi ferite riportate. Con questo decesso, il numero complessivo delle vittime sale a 41 morti.