Brigitte Nielsen accusa Stallone a Belve e racconta gli anni più difficili tra paura e dipendenze

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Brigitte Nielsen racconta a Belve il difficile matrimonio con Sylvester Stallone e i momenti che l’hanno segnata, tra accuse pesanti, crisi personali e ricordi legati agli anni più turbolenti della sua vita.

Brigitte Nielsen accusa Stallone a Belve e racconta gli anni più difficili tra paura e dipendenze

Brigitte Nielsen torna in televisione e sceglie il programma Belve, in onda martedì 21 aprile, per raccontare episodi mai condivisi prima. Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice ripercorre passaggi duri della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul matrimonio con Sylvester Stallone, durato meno di due anni. L’attrice descrive un rapporto cambiato fin dalla notte delle nozze. Parla di un clima pesante, segnato da atteggiamenti che definisce aggressivi sia sul piano psicologico sia fisico. Racconta di essersi sentita in pericolo e di aver deciso di andarsene all’improvviso dopo 19 mesi. Secondo Nielsen, quella relazione avrebbe avuto conseguenze anche sul lavoro, arrivando a compromettere la sua posizione a Hollywood. Nel corso dell’intervista, Nielsen sostiene che la fine del matrimonio con Sylvester Stallone avrebbe influito negativamente sulla sua carriera, parlando di una vera esclusione dall’ambiente cinematografico. Aggiunge che l’attore non avrebbe accettato la decisione di essere lasciato, lasciando intendere tensioni anche dopo la separazione. Non manca un passaggio più leggero, con una battuta ironica sulla vita privata dell’ex marito, che alleggerisce per un attimo il tono di un racconto altrimenti segnato da episodi difficili. La Nielsen affronta poi il tema della dipendenza dall’alcol, ricordando un momento particolarmente delicato vissuto nel 2012, quando fu fotografata in evidente stato di alterazione in un parco di Los Angeles. Un episodio che descrive come doloroso e umiliante. L’attrice torna anche su una crisi ancora precedente, risalente al 2003, quando ingerì un mix di ansiolitici e whisky. Racconta di non aver cercato la morte ma di desiderare una pausa da una sofferenza che definisce insostenibile. Alla base, secondo il suo racconto, ci sarebbe stato un rapporto sentimentale che l’aveva profondamente segnata. Tra i ricordi emerge anche un episodio curioso, una lite in un locale con Madonna. Nielsen racconta di essere stata infastidita dal comportamento della cantante e di aver reagito spingendola dopo essere stata più volte urtata. Nella stessa puntata del programma, oltre a Brigitte Nielsen, saranno presenti anche Elettra Lamborghini e Shiva.

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