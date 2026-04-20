Annalisa Minetti parla della separazione e del nuovo amore lontano dai riflettori

Annalisa Minetti racconta la separazione dopo nove anni e le critiche ricevute, spiegando che la decisione è nata da un bisogno personale. Oggi vive una nuova relazione, che tiene lontana dalla scena pubblica.

Annalisa Minetti ha deciso di raccontare un passaggio delicato della sua vita privata, spiegando di aver chiuso il matrimonio dopo nove anni. La scelta, maturata nel tempo, è stata accompagnata da critiche pesanti sui social, tanto da spingerla a smettere di rispondere agli attacchi ricevuti online.

Durante l’intervista, l’artista ha descritto il periodo successivo alla separazione come una fase di cambiamento profondo, in cui ha rimesso al centro se stessa. In questo percorso, l’attività fisica ha avuto un ruolo decisivo, aiutandola a ritrovare equilibrio e sicurezza personale.

Per Minetti, lo sport non rappresenta solo cura del corpo, ma un mezzo concreto per stare meglio ogni giorno. Non potendo affidarsi allo specchio, ha spiegato di percepire i risultati attraverso il contatto fisico, trovando nel movimento una forma di benessere anche mentale.

Accanto a questo percorso personale, è arrivata anche una nuova esperienza sentimentale. La cantante ha confermato di frequentare qualcuno, senza però voler dare etichette definitive al rapporto, preferendo vivere il presente senza promesse a lungo termine.

Alla domanda sull’identità del nuovo compagno, ha scelto di mantenere il riserbo, evitando qualsiasi dettaglio. Una decisione precisa, con cui intende proteggere la sua vita privata da esposizioni mediatiche.