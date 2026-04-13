Luca Argentero festeggia 48 anni tra famiglia e amore lontano dai riflettori

Luca Argentero festeggia 48 anni a casa con la famiglia dopo un anno di successi in tv, tra torta preparata dai figli e una dedica romantica della moglie Cristina Marino ispirata a una poesia.

Luca Argentero compie 48 anni e sceglie di celebrare la giornata nel modo più semplice, circondato dall’affetto della sua famiglia. Niente eventi mondani o feste in grande stile, ma una mattinata in casa con i figli Nina Speranza e Noè Roberto, protagonisti di una sorpresa fatta di dolci e disegni colorati.

A rendere ancora più speciale il compleanno è il messaggio della moglie Cristina Marino, che ha condiviso sui social alcuni scatti in bianco e nero accompagnati da parole cariche di significato. La dedica, ispirata alla poesia “Due” di Erri De Luca, racconta un legame nato nel 2015 durante un lavoro a Santo Domingo e consolidato con il matrimonio celebrato nel 2021.

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L’attore, diventato uno dei volti più amati della televisione italiana grazie a serie di successo come Doc – Nelle tue mani e al recente progetto L’avvocato Ligas, ha risposto all’affetto dei fan con un post personale. Ha pubblicato due immagini affiancate, una da bambino e una attuale, mettendo in evidenza uno sguardo rimasto identico nel tempo. A corredo, poche parole che riassumono il suo percorso “48 anni di sorrisi”.

Nonostante la popolarità e il successo professionale, Argentero continua a privilegiare una dimensione privata discreta. Il compleanno diventa così un momento raccolto, lontano dall’esposizione pubblica, dove il lavoro lascia spazio alla quotidianità e ai legami più stretti.