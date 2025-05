Annalisa Minetti parla della separazione: Insultata sui social, ma ho avuto coraggio

Annalisa Minetti parla della separazione: Insultata sui social, ma ho avuto coraggio

Annalisa Minetti ha raccontato pubblicamente di essere stata vittima di insulti e critiche dopo aver annunciato la fine del matrimonio con il marito, con cui ha condiviso 11 anni di vita. Intervenuta oggi, martedì 6 maggio, durante la trasmissione La volta buona condotta da Caterina Balivo, la cantante ha ripreso quanto già dichiarato a Verissimo domenica 4 maggio, definendo la separazione un passaggio doloroso ma affrontato con grande coraggio.

Alla domanda “Sei felicemente single?” posta dalla Balivo, Minetti ha risposto: “Felicemente mai, mi è sempre piaciuto vivere una storia d’amore”. L’artista ha spiegato di aver ricevuto commenti pieni d’odio dopo aver parlato apertamente della propria scelta, molti dei quali incentrati sulla sua decisione di lasciare il marito. “Mi hanno chiamata stronza, detto che dovevo tenermelo stretto perché era un bravo ragazzo, che dovevo restare a casa a pensare alla famiglia”.

Minetti ha evidenziato di avere una famiglia numerosa, con figli e due ex mariti, e di voler contribuire a educare il pubblico rispetto alla complessità delle relazioni. “Ho raccontato la mia esperienza per dare un messaggio utile ad altri”, ha spiegato. Immediato il sostegno di Caterina Balivo che, visibilmente irritata, ha commentato: “Come si permettono di giudicare? Cosa ne sanno di quello che succedeva tra voi?”. La conduttrice ha poi concluso con dispiacere: “È assurdo, non pensavo fossi così arrabbiata”.

Annalisa Minetti a Verissimo: Ho lasciato mio marito, sto soffrendo tantissimo

Annalisa Minetti si è raccontata senza filtri a Verissimo, dove ha rivelato la fine del suo matrimonio con Michele Panzarino, compagno dal 2014 e padre della loro figlia Elèna Francesca.