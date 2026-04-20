Ratatan disponibile al preordine su PS5 e Switch 2 con uscita fissata al 16 luglio 2026

Ratatan arriva con i preordini aperti per l’edizione fisica su PS5 e Switch 2, spinto da un mix di azione e ritmo che punta sul multiplayer e su scontri affollati con oltre cento personaggi su schermo.

I preordini dell’edizione fisica di Ratatan sono ufficialmente partiti per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Il titolo, sviluppato da Ratata Arts e pubblicato da Game Source Entertainment, debutterà il 16 luglio 2026 portando una formula che unisce azione a scorrimento laterale e meccaniche musicali tipiche dei rhythm game.

Il gioco propone un sistema in cui ogni comando viene eseguito seguendo il tempo della musica. Il giocatore guida i Cobun, piccole creature alleate, decidendo movimenti e attacchi mentre affronta battaglie caotiche con più di 100 unità contemporaneamente sul campo.

Oltre alla modalità in solitaria, Ratatan include una componente multiplayer cooperativa fino a quattro partecipanti. Le partite diventano più frenetiche quando i giocatori sincronizzano le azioni, riuscendo a gestire avanzate, ritirate e posizionamento con precisione ritmica.

Elemento centrale dell’esperienza è la modalità Fever Mode, che si attiva mantenendo il tempo con continuità. In questa fase la colonna sonora cambia dinamicamente e i Cobun aumentano la loro efficacia, trasformando gli scontri in sequenze più intense e spettacolari.

Dal punto di vista visivo, Ratatan utilizza uno stile in animazione 2D caratterizzato da movimenti espressivi. I Cobun reagiscono agli ordini con animazioni vivaci, mentre i nemici mostrano comportamenti spesso sopra le righe che rendono ogni battaglia più dinamica.

Chi effettua il preordine riceverà un bonus sotto forma di codice per sbloccare la Spirit Sword Banbansord, un’arma leggendaria utilizzabile dal Soldier Cobun fin dalle prime fasi di gioco.