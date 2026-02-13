Darwin's paradox, demo disponibile e uscita fissata al 2 aprile

Disponibile la demo di Darwin’s Paradox! su diverse piattaforme in vista del lancio del 2 aprile. Il nuovo adventure platform firmato KONAMI punta su abilità uniche e un protagonista fuori dal comune.

Darwin’s Paradox! si è mostrato durante lo State of Play di Sony, accompagnato dalla conferma della data di uscita: il titolo arriverà il 2 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Epic Games Store e Steam. Da oggi sono aperti anche i preordini.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra KONAMI e ZDT Studio, realtà indipendente francese. Al centro dell’avventura c’è Darwin, un polpo capace di sfruttare mimetizzazione, tentacoli e getti d’inchiostro per sfuggire ai pericoli e muoversi tra ambienti ostili.

Leggi anche: KONAMI annuncia Darwin’s Paradox

Il gameplay mescola sezioni platform a meccaniche più strategiche, costruite attorno alle abilità del protagonista. L’obiettivo è affrontare un viaggio ricco di ostacoli per tornare al mare, attraversando livelli progettati per valorizzare movimenti e interazioni tipiche di un cefalopode.

Chi sceglie di prenotare il gioco riceverà contenuti extra, tra cui le skin “Psyched” e “Dotted” dedicate a Darwin. Bonus estetici pensati per personalizzare l’aspetto del protagonista fin dalle prime fasi.

Nel frattempo è già disponibile una demo giocabile su Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, mentre su PlayStation 5 sarà accessibile dalle 17:00 del 13 febbraio. La prova anticipa alcune meccaniche e include un riferimento curioso al mondo dello stealth di KONAMI.

All’interno della demo compare infatti una skin speciale chiamata “Snake”, utilizzata come Easter Egg e destinata a tornare anche nella versione completa del gioco. Un dettaglio che strizza l’occhio ai fan storici della casa giapponese.