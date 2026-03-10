Stasera a letto tardi torna su Rai 2 con i The Jackal e ospiti Elettra Lamborghini e Clementino

Stasera a letto tardi torna il 10 marzo su Rai 2 con i The Jackal alla conduzione e ospiti come Elettra Lamborghini. Il programma affida ai bambini domande, scherzi e prove per mettere alla prova i protagonisti della puntata.

Martedì 10 marzo in prima serata su Rai 2 torna Stasera a letto tardi, il programma guidato dai The Jackal. Per la prima volta Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) condividono insieme la conduzione di uno show televisivo.

Al centro della trasmissione ci sono i bambini tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità. Sono loro a fare le domande agli ospiti in studio, spesso dirette e imprevedibili. Nella puntata di oggi rispondono Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano.

Lo show alterna momenti in studio e scherzi nascosti. In alcune sequenze i piccoli partecipanti vengono coinvolti in candid camera con telecamere non visibili, mentre i The Jackal organizzano situazioni divertenti per osservare le loro reazioni.

I giovani protagonisti arrivano in studio accompagnati dalle famiglie e affrontano anche alcune prove. Se riescono a completarle ricevono simbolicamente il “Patentino da adulto”, una sorta di riconoscimento ironico per le missioni portate a termine.

Durante la serata trova spazio anche il segmento chiamato Le leggi dei bambini. I partecipanti propongono e votano nuove regole, come in una piccola assemblea, fino a creare un elenco di norme che secondo loro dovrebbero valere anche per gli adulti.

Il programma costruisce così uno spettacolo pensato per tutte le età, dove lo sguardo dei più piccoli diventa il punto di partenza per interviste, giochi e momenti comici con gli ospiti della puntata.