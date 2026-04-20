Caressa ironizza su Di Canio e porta un cuscino in studio dopo le testate al tavolo

Fabio Caressa scherza su Paolo Di Canio dopo l’episodio delle testate al tavolo causato da una domanda sulla Premier League. In studio a Sky Sport Club spunta un cuscino per evitare altri colpi durante il dibattito.

Fabio Caressa ha trasformato in gag televisiva quanto accaduto nella precedente puntata di Sky Sport Club, quando Paolo Di Canio aveva reagito in modo impulsivo durante una discussione sul calcio europeo.

Il riferimento è all’episodio nato da una domanda della conduttrice Federica Masolin sul divario tra Serie A e Premier League. L’ex attaccante, visibilmente irritato dal confronto, aveva risposto in maniera accesa, arrivando a colpire più volte il tavolo con la testa, procurandosi anche un piccolo bernoccolo.

Nel corso della puntata successiva, Caressa ha deciso di sdrammatizzare l’accaduto. Durante un nuovo passaggio sul calcio inglese, il giornalista ha interrotto il dibattito per consegnare a Di Canio un cuscino, invitandolo ironicamente a usarlo per evitare altri impatti.

Il gesto ha scatenato le risate degli altri ospiti in studio, riportando il clima su toni più leggeri dopo il momento di tensione della settimana precedente.