Gullit attacca l'Italia, squadra senza identità e senza difesa né attacco

Ruud Gullit critica l’Italia dopo l’eliminazione dal Mondiale 2026 e attribuisce il calo alla perdita dell’identità storica. L’ex campione olandese richiama la solidità difensiva e la mancanza di attaccanti di livello.

Ruud Gullit analizza senza giri di parole il momento della nazionale italiana, eliminata dal Mondiale 2026. L’ex centrocampista olandese, intervenuto a Madrid durante i Laureus Awards, individua nella perdita dell’identità storica la causa principale delle difficoltà attuali.

Secondo Gullit, l’Italia ha smarrito le caratteristiche che l’hanno resa vincente negli anni. In passato, ricorda, la squadra si fondava su una difesa solida, un portiere affidabile e attaccanti capaci di fare la differenza. Oggi, invece, mancano proprio questi elementi chiave.

L’ex giocatore di Milan e Sampdoria sottolinea come la forza degli azzurri sia sempre stata la capacità di difendersi con ordine, limitando al minimo i rischi. Un sistema difensivo efficace permetteva di restare sempre in partita e sfruttare le occasioni anche con pochi gol.

Il confronto con il passato è netto. Gullit ricorda le sfide contro i migliori difensori italiani, considerati tra i più forti al mondo. Oggi, al contrario, ogni occasione concessa agli avversari può trasformarsi in una rete, segno evidente di una fragilità mai vista prima.

Nel suo intervento emerge anche un riferimento al carattere degli italiani, da sempre orgogliosi e attenti alla propria immagine. Un tratto che, secondo Gullit, dovrebbe riflettersi anche in campo, con una squadra capace di difendere il proprio stile e la propria tradizione calcistica.