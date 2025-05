Donald Trump attacca Bruce Springsteen: Imbecille sopravvalutato e senza talento

Donald Trump torna a far discutere con un nuovo attacco frontale a Bruce Springsteen, definendolo pubblicamente “un imbecille altamente sopravvalutato e senza talento”. Il post è stato pubblicato su Truth Social, la piattaforma del tycoon, dove l’ex presidente degli Stati Uniti ha preso di mira il celebre rocker per le sue dichiarazioni all’estero contro l’amministrazione americana.

Il duro attacco di Trump contro il cantante

Nel messaggio, Trump ha scritto: “Vedo che Bruce Springsteen, altamente sopravvalutato, va in un Paese straniero a parlare male del Presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né le sue politiche di sinistra radicale. Cosa più importante, non ha talento”.

L’ex presidente ha rincarato la dose: “È solo un imbecille, invadente e odioso. Ha sostenuto in maniera dichiarata il corrotto Joe Biden, uno stupido mentalmente incapace, nonché il nostro peggior presidente di sempre. Se non fossi stato eletto, gli Stati Uniti sarebbero spariti”.

Trump ha anche ironizzato sull’aspetto fisico del cantante: “Questo rocker essiccato come una prugna (la sua pelle è tutta atrofizzata!) dovrebbe tenere la bocca chiusa finché non torna nel Paese. Poi vedremo tutti come andrà a finire per lui!”

Trump contro Taylor Swift: “Non è più hot”

Il post non si è limitato a Springsteen. Trump ha rivolto parole dure anche a Taylor Swift: “Non è più 'hot' da quando ho detto 'Odio Taylor Swift'”. I contrasti tra l’ex presidente e la cantante vanno avanti dal 2018, quando lei espresse il suo sostegno ai Democratici durante il primo mandato di Trump.

Lo scorso febbraio, la cantante è stata fischiata dai tifosi durante il Super Bowl, mentre sosteneva il compagno Travis Kelce e i suoi Kansas City Chiefs. Trump aveva commentato: “L’unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il 'Make America Great Again' non perdona”.