Rapina a Euroma2 a Roma, banda armata assalta gioielleria e fugge con il bottino

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Rapina a Euroma2 a Roma, sei uomini armati e incappucciati assaltano una gioielleria e sequestrano clienti e dipendenti. Il colpo è avvenuto in mattinata, poco dopo l’apertura, con fuga immediata e bottino ancora da quantificare.

Rapina a Euroma2 a Roma, banda armata assalta gioielleria e fugge con il bottino

Colpo in pieno giorno al centro commerciale Euroma2 di Roma, dove una banda composta da almeno sei uomini armati ha preso di mira una gioielleria al primo piano. L’azione è scattata intorno alle 10 del mattino, poco dopo l’apertura, quando nella galleria erano già presenti numerosi clienti e lavoratori. I rapinatori, vestiti con tute scure e con il volto coperto, si sono mossi rapidamente all’interno del centro commerciale dirigendosi verso il negozio. Una volta entrati, uno di loro ha puntato la pistola contro un dipendente mentre gli altri hanno iniziato a svuotare le vetrine, portando via orologi e gioielli. Durante l’assalto, secondo le testimonianze raccolte, alcuni clienti e addetti sarebbero stati immobilizzati. La scena ha provocato momenti di forte tensione tra le persone presenti, mentre i malviventi agivano con decisione rompendo gli espositori e raccogliendo la merce di valore. Non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti ad accedere anche alla cassaforte del negozio. Il valore del bottino resta in fase di definizione, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione tutte le fasi del colpo. Dopo aver completato la rapina, il gruppo si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, i rapinatori si sarebbero allontanati a bordo di un’auto, con ogni probabilità rubata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e la vigilanza privata del centro commerciale. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere per individuare il percorso seguito dalla banda e verificare la presenza di eventuali complici all’esterno. Le indagini proseguono anche per capire se il gruppo possa essere collegato ad altri episodi simili avvenuti nei giorni scorsi in città.

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