Cuneese, rapina in gioielleria di Grinzane Cavour : 2 morti

Due persone sono morte in una tentatain una, nel cuneese. Tre delinquenti presumibilmente hanno fatto irruzione nel negozio e sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Le due persone uccise sono a terra, in strada: sarebbero due dei. Laaveva già subito unaanni fa. Il proprietario e le sue due figlie sono state legate e rinchiuse in bagno da due banditi fuggiti con un bottino del valore di circa 300mila euro. Grazie alle telecamere sono stati poi arrestati.

