Luigi Nappo travolto e ucciso sull'A1 durante la protesta dei camionisti contro il caro carburante

Luigi Nappo è morto travolto da un’auto sull’A1 mentre partecipava a un blocco dei camion contro il caro carburante, vicino Caserta. Il 55enne stava aiutando a gestire il traffico dei tir quando è stato investito da una vettura lanciata a forte velocità.

Un camionista di 55 anni, Luigi Nappo, ha perso la vita nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto in provincia di Caserta, mentre prendeva parte a una mobilitazione contro l’aumento del prezzo dei carburanti. L’uomo si trovava nei pressi dell’area di servizio di San Nicola La Strada, dove diversi mezzi pesanti si erano fermati lungo il margine destro della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, Nappo era sceso dal suo camion e si stava muovendo a piedi nella corsia rimasta libera al traffico per agevolare l’arrivo degli altri tir e regolare il flusso. In quel momento è sopraggiunta una Mini Cooper che lo ha colpito in pieno. L’impatto è stato violento e per il camionista non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’auto un 23enne residente a Caserta, risultato incensurato, che si è fermato subito dopo l’incidente. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti su eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti e successivamente denunciato per omicidio stradale.

La vittima, originaria di Marano di Napoli, stava partecipando a un’iniziativa promossa da Trasportounito, che prevedeva un fermo nazionale dal 20 al 25 aprile. Il blocco era iniziato intorno alla mezzanotte, con i camion disposti lungo la corsia centrale e quella di destra, lasciando libera quella di sorpasso.

Dopo l’investimento mortale, la situazione è cambiata rapidamente. I colleghi presenti, ancora sotto shock, hanno assistito ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, intervenuta insieme ai sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso.

L’organizzazione dei trasportatori ha deciso di fermare la protesta. Il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo, ha spiegato che il blocco è stato interrotto già dalle prime ore del mattino, dopo quanto accaduto nella notte. I presidi sono stati smantellati progressivamente e il traffico è tornato alla normalità poco prima dell’alba.