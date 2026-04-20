Camionista travolto e ucciso sull'A1 durante protesta contro il caro carburante

Un camionista di 55 anni è stato travolto e ucciso sull’A1 mentre partecipava a una protesta contro il caro carburante. L’uomo, originario del Napoletano, si trovava a piedi vicino ai tir in sosta quando è stato investito da un’auto.

Un uomo di 55 anni ha perso la vita lungo l’autostrada A1, nel tratto in provincia di Caserta, dopo essere stato investito da un’auto mentre prendeva parte a una protesta degli autotrasportatori. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’area di servizio di San Nicola La Strada, poco prima dello svincolo di Caserta Sud.

Secondo quanto ricostruito, il camionista si trovava fuori dal proprio mezzo, a piedi sulla carreggiata, mentre collaborava all’organizzazione del presidio. I tir erano fermi sul lato destro dell’autostrada e l’uomo stava gestendo il passaggio dei mezzi pesanti lungo la corsia rimasta libera quando è stato travolto da una vettura in transito.

Alla guida dell’auto c’era un automobilista che si è fermato subito dopo l’impatto. L’uomo è stato identificato e denunciato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dei fatti.

Protesta sospesa dopo la tragedia

La mobilitazione degli autotrasportatori, promossa da Trasportounito contro l’aumento dei costi del carburante, era iniziata nella notte tra il 20 e il 21 aprile e avrebbe dovuto proseguire fino al 25. Dopo la morte del camionista, l’organizzazione ha deciso di interrompere il fermo.

Il segretario generale Maurizio Longo ha spiegato che il presidio era in fase di allestimento quando si è verificato l’investimento. La decisione di sospendere la protesta è arrivata nelle prime ore del mattino, dopo lo choc provocato dall’accaduto. L’uomo deceduto, descritto come un lavoratore autonomo con famiglia, era tra coloro che stavano coordinando le attività lungo l’autostrada.