A1, protesta dei ristoratori : Video, ferito un manifestante

Nuova protesta dei ristoratori sull'autostrada A1 nei pressi di Incisa. Durante l'iniziativa, in diretta su Facebook di Tni Italia (Tutela nazionale delle imprese), uno dei manifestanti è stato investito da un'auto che - secondo fonti Tni - avrebbe forzato il blocco. Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi.

Nel frattempo, l'autostrada è bloccata. Sull'autostrada A1 Milano - Napoli - si legge in una nota di Autostrade per l'Italia - il tratto tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso per un evento 323 km nei pressi dell'Area di Servizio "Arno Ovest".

Sul luogo dell'evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 4a Sezione di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato e c'è una coda di 2 km verso Firenze e di 6 km verso Roma.

I ristoratori contestano il regolamento sulla riapertura e per questo hanno occupato le carreggiate con tavoli apparecchiati, impedendo la circolazione delle auto.

