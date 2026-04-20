Scontro tra treni sulla Milano-Genova, linea sospesa e ritardi fino a 200 minuti

Scontro tra un treno merci e un regionale sulla Milano-Genova il 20 aprile 2026 ha bloccato la circolazione per un contatto a bassa velocità tra convogli. Disagi fino a 200 minuti e bus attivati tra Pavia e Certosa.

Un incidente ferroviario ha interrotto la circolazione lungo la linea Milano-Genova nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026. Il contatto tra un treno merci fermo e un convoglio regionale della linea S13 si è verificato poco dopo le 8.20 tra le stazioni di Locate, nel Milanese, e Certosa, in provincia di Pavia.

Secondo quanto ricostruito, il treno passeggeri stava lasciando la stazione a una velocità ridotta, intorno ai 30 chilometri orari, quando ha urtato il convoglio merci fermo sui binari. L’impatto è stato lieve e non ha causato feriti né tra i viaggiatori né tra il personale a bordo.

L’episodio ha comunque avuto effetti pesanti sulla rete: la linea è stata sospesa e si sono accumulati ritardi fino a 200 minuti, con diverse corse cancellate. I tecnici sono intervenuti per verificare le condizioni dei mezzi e della tratta prima di consentire la ripresa del servizio.

Per limitare i disagi, è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Pavia e Certosa, mentre i passeggeri sono stati invitati a consultare gli aggiornamenti sulla circolazione prima di mettersi in viaggio.