Guasto sulla linea alta velocità Napoli Roma treni in tilt con ritardi fino a tre ore

Guasto alla rete ferroviaria a Napoli blocca l’alta velocità tra Roma e Napoli causando ritardi fino a tre ore e numerose cancellazioni. Il problema è stato segnalato all’alba e ha coinvolto centinaia di passeggeri.

Un guasto tecnico registrato all’alba nel nodo ferroviario di Napoli ha mandato in crisi la circolazione dei treni sull’alta velocità tra Napoli e Roma. Il problema è emerso intorno alle 6 di martedì 14 aprile e ha subito provocato rallentamenti pesanti su tutta la tratta.

Secondo le comunicazioni di RFI, i ritardi hanno raggiunto punte tra i 120 e i 180 minuti, con numerose cancellazioni e variazioni di percorso. Coinvolti sia i treni Frecciarossa che Italo, ma le conseguenze si sono estese anche ai collegamenti Intercity e ai convogli a lunga percorrenza.

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Per limitare i disagi, diversi treni sono stati deviati sulle linee tradizionali via Formia o via Cassino, con tempi di viaggio aumentati fino a due ore. Gli Intercity hanno accumulato ritardi medi intorno ai 60 minuti, aggravando ulteriormente la situazione per i passeggeri.

Tra i cambiamenti più rilevanti, alcuni treni hanno modificato partenza o percorso. Il Frecciarossa 9616 diretto a Milano è partito da Roma Termini anziché da Napoli, mentre il FR 9501 è stato deviato via Formia senza fermarsi a Napoli Afragola. Anche il collegamento Napoli-Bolzano FR 8506 ha avuto origine da Roma, mentre il FR 8335 Roma-Napoli è stato cancellato.

Numerosi convogli hanno accumulato oltre un’ora di ritardo, tra cui i collegamenti Napoli-Milano, Salerno-Milano, Napoli-Roma e le tratte verso Venezia. I viaggiatori sono stati invitati a rivolgersi al personale di assistenza per ottenere informazioni sui primi treni disponibili e sulle possibili alternative.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la circolazione e riportare la linea alla normalità, mentre la situazione resta ancora in aggiornamento lungo l’intera direttrice.