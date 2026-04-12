Treni rallentati sulla Roma Napoli, guasto tecnico causa ritardi fino a 40 minuti

La linea Roma-Napoli è andata in difficoltà per un guasto tecnico vicino a San Giovanni causando ritardi fino a 40 minuti nel pomeriggio con intervento immediato dei tecnici per ripristinare la circolazione.

Nel primo pomeriggio la circolazione ferroviaria sull’Alta Velocità Roma-Napoli ha subito forti rallentamenti a partire dalle 14.10 per un problema tecnico registrato nei pressi di San Giovanni. I convogli hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti mentre le squadre di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per individuare e risolvere l’anomalia.

Nello stesso arco di tempo, sulla direttrice Roma-Firenze la situazione è tornata alla normalità. Alle 15 i treni hanno ripreso a viaggiare regolarmente dopo la conclusione dei lavori legati all’attivazione del sistema Ertms, tecnologia europea che consente un controllo più avanzato del traffico ferroviario. La linea tradizionale risultava già operativa dalle prime ore del mattino.

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L’intervento ha interessato in particolare il tratto tra Orvieto e Settebagni, ultimo segmento della linea ad alta velocità Roma-Firenze ad essere aggiornato con il nuovo sistema. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, in parte coperti con fondi del Pnrr.

I lavori rientrano nel piano più ampio di ammodernamento della rete gestita da Rfi, che prevede l’estensione della tecnologia su circa 2.800 chilometri di infrastruttura entro giugno 2026. L’obiettivo è migliorare la gestione dei treni, aumentare l’affidabilità del servizio e ridurre i costi di manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali.

Per limitare i disagi durante le operazioni, il servizio ferroviario è stato rimodulato garantendo i collegamenti essenziali e informando in anticipo i viaggiatori sulle modifiche. Previsti aggiustamenti anche nella giornata successiva, con il ritorno alla piena operatività programmato per il 14 aprile.