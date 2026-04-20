Terremoto in Giappone nel nord del Paese, scossa di magnitudo 7,4 e allerta tsunami

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Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il nord del Giappone per un movimento sottomarino al largo di Iwate, causando forti scosse fino a Tokyo e facendo scattare un’allerta tsunami per onde superiori ai tre metri.

Terremoto in Giappone nel nord del Paese, scossa di magnitudo 7,4 e allerta tsunami

Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il nord del Giappone con epicentro in mare, al largo della prefettura di Iwate. Il sisma è stato rilevato nelle acque del Pacifico e ha immediatamente attivato i sistemi di emergenza dell’Agenzia meteorologica giapponese. L’intensità del movimento tellurico ha fatto tremare edifici anche a Tokyo, distante centinaia di chilometri dalla zona dell’epicentro. In diverse aree urbane le strutture più alte hanno oscillato per alcuni secondi, segno della forza propagata dalla scossa principale. Allarme tsunami lungo le coste del Pacifico Dopo il rilevamento del terremoto, le autorità hanno diffuso un’allerta per possibile tsunami, prevedendo onde che potrebbero superare i tre metri lungo la costa nord-orientale del Paese. I residenti delle zone costiere sono stati invitati a spostarsi verso aree più elevate. Le operazioni di monitoraggio restano attive mentre i tecnici analizzano l’evoluzione del fenomeno. Il sistema di allerta giapponese, tra i più avanzati al mondo, ha permesso di diffondere rapidamente le informazioni e attivare le procedure di sicurezza nelle aree a rischio.

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