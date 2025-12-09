Terremoto di magnitudo 7.5 nel Nord del Giappone: feriti e allerta tsunami revocata

Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito nella notte la parte settentrionale del Giappone, provocando il ferimento di trenta persone e generando onde di tsunami alte circa 70 centimetri. A riportarlo è la premier Sanae Takaichi.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), il sisma – inizialmente stimato a 7.6 – si è verificato in mare, al largo della regione di Aomori, alle 23:15 ora locale. Le autorità avvertono che potrebbero verificarsi altre scosse significative nei prossimi giorni.

"Ascoltate le comunicazioni della JMA e delle autorità locali durante tutta la settimana, e preparatevi a evacuare se avvertite una nuova forte scossa", ha dichiarato la premier Takaichi, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Un primo allarme tsunami, che prevedeva onde fino a tre metri, è stato ridotto nelle ore successive e successivamente revocato dopo le verifiche preliminari.