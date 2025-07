Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami in Giappone, Russia, Alaska e Hawaii

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito martedì sera la costa orientale della Russia, generando un'ampia allerta tsunami per diverse regioni del Pacifico, tra cui Giappone, Stati Uniti e Filippine.

Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), il sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a sud-est della penisola di Kamchatka, nel Mare di Bering, a una profondità di circa 20 chilometri. Si tratta del terremoto più potente registrato a livello globale dal disastro di Fukushima del 2011, superato solo da cinque eventi sismici da quando sono iniziate le rilevazioni moderne.

Le autorità giapponesi hanno lanciato un’allerta tsunami nella mattina di mercoledì 30 luglio, avvertendo che onde alte fino a 3 metri potrebbero colpire le zone costiere affacciate sull’oceano Pacifico. I residenti delle aree a rischio sono stati invitati a evacuare immediatamente o a rifugiarsi su alture. La rete televisiva NHK ha riferito che onde di circa 40 centimetri sono già state rilevate lungo le coste settentrionali delle prefetture di Hokkaido e Aomori. Nessuna anomalia è stata segnalata nelle centrali nucleari giapponesi.

Nella regione russa della Kamchatka, l’agenzia TASS ha riportato che la popolazione si è riversata per le strade di Petropavlovsk-Kamchatsky dopo la scossa, mentre si sono registrate temporanee interruzioni delle reti elettriche e telefoniche. Sull’isola di Sakhalin, le autorità hanno evacuato preventivamente i residenti delle zone costiere.

Negli Stati Uniti, il Centro nazionale di allerta tsunami ha emesso un avviso per le Hawaii, dove potrebbero verificarsi onde fino a 3 metri. Ai residenti delle zone costiere è stato consigliato di abbandonare le aree più esposte o di rifugiarsi in edifici di almeno dieci piani. Un’allerta è stata diramata anche per la costa occidentale dell’Alaska.

Anche altre nazioni del Pacifico, tra cui Filippine e Indonesia, hanno attivato protocolli di emergenza in previsione dell’eventuale arrivo di onde anomale. Le autorità di diversi Paesi monitorano l’evolversi della situazione attraverso i sistemi di sorveglianza sismica e marina.