Niko Tacconi ucciso ad Ascoli Piceno durante una lite arrestato Emanuele Bellini

Niko Tacconi è morto dopo una coltellata ricevuta durante una lite scoppiata nell’abitazione di un conoscente ad Ascoli Piceno. Il 34enne, barbiere molto noto in città, è stato soccorso ma non è sopravvissuto alle gravi ferite.

Una discussione degenerata in violenza si è trasformata in tragedia nella serata di domenica 19 aprile 2026 nel quartiere Borgo Solestà di Ascoli Piceno. Niko Tacconi, 34 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito con un coltello all’interno dell’abitazione di un uomo di 54 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima si trovava nell’appartamento quando, nel corso di una lite ancora senza un movente chiaro, il padrone di casa avrebbe afferrato un’arma da taglio e sferrato un fendente all’addome. L’aggressione si è consumata intorno alle 19.

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Le condizioni di Tacconi sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo.

Indagini in corso e arresto nella notte

Nella notte i militari hanno fermato Emanuele Bellini, 54 anni, residente ad Ascoli Piceno, con l’accusa di omicidio. L’uomo è stato condotto nel carcere di Marino del Tronto mentre gli investigatori hanno eseguito i rilievi nell’abitazione dove si è verificato il fatto.

Il fascicolo è seguito dal procuratore Umberto Monti e dalla sostituta Saramaria Cuccodrillo. Restano da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra i due uomini.

Tacconi lavorava come barbiere e parrucchiere ed era conosciuto anche per la sua presenza nei locali cittadini, dove partecipava a serate legate alla musica latina. In passato era stato condannato in primo grado per maltrattamenti in famiglia, sentenza contro la quale aveva presentato appello.

La notizia della sua morte ha colpito il quartiere, dove sono comparsi messaggi e striscioni in sua memoria. Uno di questi, affisso al lavatoio di Porta Cappuccina, lo ricorda con poche parole rivolte alla comunità che lo conosceva.