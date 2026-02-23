Tragedia ad Ascoli Piceno, coppia morta in tenda e il cane resta accanto ai corpi

Alejandra Nigrotti e Evandro Maravalli sono stati trovati morti in una tenda ad Ascoli Piceno per una possibile intossicazione da monossido. Con loro anche il cane, rimasto accanto ai corpi per ore lungo il fiume Tronto.

Una notte trascorsa al freddo, una tenda improvvisata sul greto del Tronto e una stufa accesa per scaldarsi. È questo lo scenario in cui sono stati rinvenuti senza vita Alejandra Nigrotti, 29 anni e incinta, e il compagno Evandro Maravalli, 32 anni, nella zona di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno.

Il ritrovamento risale alla mattina di sabato 21 febbraio, nei pressi del cimitero cittadino. A segnalare la presenza dei corpi è stato anche il loro cane, rimasto a lungo accanto alla coppia, senza allontanarsi dalla tenda.

Secondo le prime verifiche, i due potrebbero essere stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufetta utilizzata durante la notte. L’ambiente chiuso della tenda avrebbe favorito l’accumulo del gas, letale e inodore, probabilmente mentre dormivano.

La Procura di Ascoli Piceno ha avviato un’indagine per chiarire ogni aspetto della vicenda. Disposta l’autopsia sui corpi, compreso quello del bambino che la donna portava in grembo, per stabilire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica.