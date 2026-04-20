Ambra Angiolini pronta alla convivenza con Pico Cibelli, tra amore e famiglie allargate

Ambra Angiolini e Pico Cibelli accelerano la relazione e valutano la convivenza dopo pochi mesi, spinti da un legame sempre più solido e dalla volontà di costruire una quotidianità condivisa, nonostante la presenza dei figli di entrambi.

Ambra Angiolini ha ufficializzato la relazione con Pico Cibelli e, a distanza di pochi mesi, la coppia sta già affrontando un passaggio decisivo. Secondo le ultime indiscrezioni, i due avrebbero iniziato a valutare concretamente la possibilità di vivere sotto lo stesso tetto, segno di un rapporto che cresce rapidamente e punta alla stabilità.

Tutto era emerso in modo quasi casuale durante un’intervista televisiva, quando l’attrice aveva lasciato intendere di non essere single. Oggi quel legame è alla luce del sole e si è rafforzato fino a trasformarsi in un progetto di vita condivisa, fatto di scelte pratiche e nuove abitudini quotidiane.

Lui, manager di primo piano nel settore discografico e figura di riferimento per Warner Music Italy, ha costruito una carriera internazionale che lo colloca tra i dirigenti più influenti del panorama musicale. Lei, dopo gli esordi giovanissimi, ha consolidato il proprio percorso tra cinema e teatro, arrivando a una fase più consapevole della sua vita personale e professionale.

Tra figli e nuove abitudini la sfida della convivenza

Il passo verso la convivenza, però, richiede attenzione. Entrambi hanno alle spalle relazioni importanti e soprattutto figli: Ambra è madre di Jolanda e Leonardo, avuti con Francesco Renga, mentre Cibelli ha due figli, Peter e Alice, nati dal matrimonio con Gaia Diodo.

La gestione di una famiglia allargata rappresenta il nodo principale da sciogliere. Gli impegni dei ragazzi e le esigenze di ciascuno rendono necessario trovare un equilibrio che permetta di unire le due realtà senza stravolgerle.

Nel frattempo, la relazione è diventata sempre più visibile anche sui social. Dopo le prime apparizioni pubbliche insieme, è arrivata anche la condivisione di momenti privati, come uno scatto affettuoso pubblicato dal manager, che conferma la solidità del legame e la volontà di viverlo senza nascondersi.

Tra lavoro, famiglia e nuovi progetti, Ambra e Cibelli stanno costruendo una quotidianità comune, cercando il punto d’incontro tra passato e futuro.