Ambra Angiolini e Pico Cibelli, amore alla luce del sole tra foto e dichiarazioni social

Ambra Angiolini rende pubblico l’amore con Pico Cibelli dopo settimane di riservatezza, condividendo sui social un nuovo scatto affettuoso accompagnato da parole dirette e ironiche che confermano la solidità della relazione.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli hanno scelto di non nascondersi più e raccontano la loro relazione anche attraverso i social. Dopo aver ufficializzato il legame a fine marzo con una prima immagine condivisa dall’attrice, la coppia continua a mostrarsi unita e serena in nuovi momenti di vita quotidiana.

L’ultimo scatto è stato pubblicato dal produttore musicale e ritrae Ambra mentre gli bacia la fronte. Un gesto semplice ma molto intimo, accompagnato da una didascalia fatta solo di cuori rossi, segno evidente di un sentimento ormai dichiarato senza esitazioni.

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Sotto al post non è mancata la risposta dell’attrice, che ha scritto una frase diretta e affettuosa: “Sei tanto bello, più del pane preferito”. Un commento che ha subito attirato l’attenzione dei follower e acceso una serie di battute leggere tra amici.

Alla conversazione si è unita anche Jolanda Renga, figlia di Ambra, che con ironia ha scherzato sul riferimento al pane, aggiungendo un tocco familiare e spontaneo allo scambio. Tra ironia e gesti affettuosi, la coppia continua a mostrarsi complice e naturale, condividendo piccoli frammenti della loro quotidianità.