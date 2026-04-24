Ambra Angiolini festeggia 49 anni a Gardaland con Pico Cibelli e la figlia Jolanda

Ambra Angiolini festeggia i 49 anni a Gardaland con Pico Cibelli e la figlia Jolanda, scegliendo una giornata tra giostre e affetti. L’attrice racconta un momento personale legato all’amore condividendo immagini e parole sui social.

Il 22 aprile 2026 Ambra Angiolini ha celebrato il suo 49esimo compleanno lontano dai riflettori, scegliendo il parco divertimenti di Gardaland per una giornata all’insegna della leggerezza. Con lei c’erano la figlia Jolanda, nata dalla relazione con Francesco Renga, e il compagno Pico Cibelli, con cui ha reso pubblica la storia da poco.

Tra attrazioni, risate e momenti condivisi, l’attrice ha raccontato la giornata sui social con un messaggio che unisce ironia e riflessione personale. «Ho compiuto gli anni… quasi quasi li rifaccio anche l’anno prossimo», ha scritto, accompagnando le immagini. Poi ha aggiunto una frase più intima, legata al presente sentimentale: «Mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco».

La festa è proseguita con una torta arrivata tra applausi e il tradizionale “Happy birthday”. Ambra ha scherzato sulle dimensioni del dolce, citando il personaggio di Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada, interpretato da Meryl Streep: «Siccome è grassa, Miranda l’avrebbe approvata: 18 cucchiaini e questa è la torta».

Accanto a lei, Pico Cibelli ha voluto dedicarle un messaggio affettuoso: «Sei la mia birthday girl preferita ogni giorno, mi sento davvero fortunato». Un commento che conferma la sintonia tra i due, emersa anche negli scatti condivisi durante la giornata.

Tra gli auguri ricevuti, anche quello del regista Ferzan Özpetek, che ha lavorato con Ambra nel film Saturno contro. «Auguri, buon compleanno mia adorata…», ha scritto. L’attrice ha risposto con poche parole: «Mano nella mano sempre», richiamando un legame professionale e personale costruito negli anni.