Famiglia Trevallion, il figlio piange durante la perizia e chiede di tornare dai genitori

Uno dei figli di Nathan e Catherine Trevallion scoppia in lacrime durante una perizia disposta dal Tribunale, chiedendo di tornare dai genitori. La separazione prolungata pesa sui bambini, ospitati in una struttura a Vasto.

La vicenda della famiglia Trevallion resta al centro di un acceso confronto giudiziario. Nel corso dell’ultima valutazione sulla capacità genitoriale, affidata dal Tribunale alla specialista Simona Ceccoli, uno dei tre figli della coppia ha avuto un crollo emotivo durante il colloquio.

Il bambino, sopraffatto dalla situazione, ha interrotto l’incontro scoppiando in lacrime e pronunciando una richiesta precisa: tornare a vivere con la madre e il padre. A riferire l’episodio è stato lo psichiatra e consulente di parte Tonino Cantelmi, presente durante la perizia.

Secondo quanto emerso, i tre fratelli non incontrano la madre Catherine dal 6 marzo. I contatti avvengono soltanto attraverso videochiamate autorizzate dai giudici, una distanza che, con il passare delle settimane, sta diventando sempre più difficile da sostenere.

La tensione nella casa famiglia e il caso del cane

I bambini si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto, dove il clima resta complicato anche nella quotidianità. Un recente episodio ha contribuito ad aumentare le tensioni: il padre Nathan ha tentato di portare il cane di famiglia durante una visita, nel tentativo di offrire ai figli un momento di normalità.

La direzione della struttura ha però vietato l’ingresso dell’animale, ritenuto potenzialmente disturbante per gli altri ospiti. L’uomo aveva proposto di lasciarlo nel giardino esterno frequentato dai bambini, ma la richiesta non è stata accolta.

Il procedimento giudiziario prosegue e ora l’attenzione si concentra sull’udienza fissata per martedì 21 aprile, quando la Corte d’Appello dovrà esprimersi sulla possibilità di un ricongiungimento familiare.