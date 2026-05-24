Fuori dal coro, Nathan Trevallion racconta la vicenda della famiglia nel bosco su Retequattro

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Nathan Trevallion torna a parlare a Fuori dal coro dopo sei mesi dalla vicenda della famiglia nel bosco. La trasmissione di Retequattro dedica spazio anche alla strage di Modena e ai casi di occupazione abusiva delle case.

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Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio, Fuori dal coro ospiterà Nathan Trevallion per un’intervista esclusiva dedicata alla vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”. A sei mesi dall’inizio del caso, il padre della famiglia parlerà in prima serata ai microfoni del programma condotto da Mario Giordano su Retequattro. La trasmissione approfondirà poi il tema dell’integrazione con un reportage realizzato in Emilia-Romagna. L’inchiesta proverà a ricostruire il percorso che ha portato Salim El Koudri a compiere la strage di Modena, attraverso testimonianze e immagini raccolte sul territorio. Nel corso della serata si tornerà anche a discutere delle occupazioni abusive di abitazioni. Al centro del servizio ci sarà la storia di Igor Marini, noto per essere stato coinvolto nel 2003 nello scandalo Affare Telekom Serbia.

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