Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine arriva in Italia: I bambini devono tornare con i genitori

La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli torna al centro dell’attenzione: la sorella di Catherine Birmingham è arrivata in Italia dall’Australia e parla delle condizioni dei bambini e del loro futuro.

È atterrata a Fiumicino insieme alla madre la sorella di. Rachael Birmingham è arrivata dall’Australia con un obiettivo chiaro: rivedere la famiglia e capire come stanno i tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli.

Davanti alle telecamere di Canale 5, durante la trasmissione condotta da , Rachael ha parlato apertamente delle condizioni della sorella e dei nipoti. Ha spiegato di essere felice di essere in Italia, ma anche molto preoccupata per lo stato emotivo dei bambini e della madre.

La vicenda ha avuto una svolta lo scorso 13 novembre, quando il ha disposto l’allontanamento dei figli di Catherine Birmingham e di. I tre minori, una bambina di otto anni e due gemelli di sei, sono stati trasferiti con la madre in una casa famiglia a.

La famiglia viveva da tempo in un’area boschiva di , una scelta che aveva attirato l’attenzione dei servizi sociali e della magistratura. Il provvedimento ha imposto un cambiamento radicale nella vita quotidiana dei bambini.

Alla domanda su un possibile rientro in Australia dei minori, Rachael Birmingham ha evitato risposte definitive. Ha chiarito che la priorità è il ritorno dei bambini con i loro genitori, senza forzare decisioni immediate.

Secondo quanto riferito, l’intera famiglia sta vivendo un momento di forte sofferenza. La speranza, ribadita più volte, è che le istituzioni italiane possano favorire una soluzione che permetta di ricomporre il nucleo familiare.