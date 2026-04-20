Patrick Muldoon morto a 57 anni, addio all'attore di Melrose Place e Starship Troopers

Patrick Muldoon è morto a 57 anni per un attacco cardiaco improvviso il 19 aprile 2026. L’attore, volto noto delle serie anni ’90, si è spento domenica mattina lasciando un film in uscita e nuovi progetti ancora in lavorazione.

È morto all’età di 57 anni Patrick Muldoon, attore statunitense noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie televisive e film di successo. La scomparsa è avvenuta nella mattinata di domenica 19 aprile 2026, a causa di un attacco cardiaco che lo ha colpito all’improvviso.

Nato a San Pedro, in California, Muldoon si era fatto conoscere negli anni Novanta grazie a una carriera costruita tra televisione e cinema. Durante gli anni alla University of Southern California, dove giocava anche nella squadra di football dei Trojans, aveva iniziato a muovere i primi passi nella recitazione.

Le prime apparizioni arrivarono con piccoli ruoli, tra cui due episodi della sitcom “Who’s the Boss?”, seguiti da una partecipazione ricorrente in “Saved by the Bell”. Il vero salto di qualità arrivò però con la soap opera “Days of Our Lives”, dove interpretò Austin Reed dal 1992 al 1995, tornando poi a vestire i panni del personaggio anche tra il 2011 e il 2012.

Dal successo in tv al cinema con Starship Troopers

Il pubblico televisivo lo ricorda anche per il ruolo di Richard Hart in “Melrose Place”, interpretato dalla terza alla quinta stagione. Parallelamente, Muldoon ha preso parte a numerosi film per la televisione tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Sul grande schermo ha raggiunto una maggiore notorietà grazie al film di fantascienza “Starship Troopers” del 1997, diretto da Paul Verhoeven, in cui interpretava Zander Barcalow. Negli anni successivi ha continuato a lavorare tra cinema indipendente e produzioni televisive.

Il suo ultimo lavoro come attore è il thriller poliziesco “Dirty Hands”, atteso nelle sale entro la fine dell’anno. Negli ultimi anni Muldoon aveva ampliato la sua attività anche dietro le quinte, lavorando come produttore esecutivo in diversi progetti cinematografici.

Tra questi figurano titoli come “The Tribes of Palos Verdes”, “Arkansas”, “Marlowe”, “The Card Counter”, “The Dreadful” e “Riff Raff”. Più recentemente era coinvolto nelle riprese di “Kockroach”, film ancora in lavorazione con un cast che include Chris Hemsworth, Taron Egerton e Zazie Beetz.