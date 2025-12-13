Peter Greene morto a 60 anni, addio all'attore di Pulp Fiction e The Mask

Peter Greene, attore statunitense noto per iconici ruoli da antagonista in film cult come Pulp Fiction e The Mask - Da zero a mito, è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. Aveva 60 anni.

A confermare la notizia è stato il suo manager Gregg Edwards al New York Daily News. Secondo quanto riferito dalla polizia di New York, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso, al momento, segni evidenti di violenza; le cause del decesso saranno chiarite dopo l’esame del medico legale.

Il ricordo del manager e il progetto in arrivo

«Era una persona straordinaria, uno dei grandi attori della nostra generazione», ha dichiarato Edwards. «Aveva un cuore enorme. Era un grande amico e mi mancherà molto». Il manager ha inoltre rivelato che Greene avrebbe dovuto iniziare a gennaio le riprese del thriller indipendente Mascots, accanto a Mickey Rourke.

La scomparsa dell’attore ha colpito profondamente anche il regista e sceneggiatore del film, Kerry Mondragón, che aveva recentemente avviato il progetto con lui.

Una carriera segnata da ruoli intensi e memorabili

Negli anni Novanta Peter Greene si era affermato come interprete di personaggi oscuri, violenti e disturbanti. Rimane indimenticabile il ruolo di Zed, la guardia sadica e serial killer in Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1994), così come quello del gangster Dorian Tyrell in The Mask - Da zero a mito, accanto a Jim Carrey e Cameron Diaz, considerato da molti il suo lavoro più riuscito.

Nonostante la fama di attore difficile, Greene veniva descritto come un perfezionista capace di dedicarsi completamente a ogni ruolo. Nel corso della sua carriera ha collezionato circa 95 crediti tra cinema e televisione, lavorando con alcuni dei nomi più importanti di Hollywood.

Tra i titoli più noti figurano I soliti sospetti, Trappola sulle Montagne Rocciose, La moglie di un uomo ricco, Fine della corsa, Congiura mortale, Laws of Gravity, Clean, Shaven, Blue Streak e Training Day.

Nato a Montclair, nel New Jersey, l’8 ottobre 1965, Peter Greene aveva vissuto un’adolescenza segnata da profonde difficoltà. A soli 15 anni era fuggito di casa, vivendo per strada a New York e cadendo nella dipendenza da droghe, come raccontò in un’intervista alla rivista Premier nel 1996.

Nello stesso anno aveva affrontato un tentativo di suicidio, episodio che lo aveva spinto a intraprendere un lungo percorso di cura e recupero. «Ha combattuto i suoi demoni e li ha superati», ha ricordato il manager.