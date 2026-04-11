John Nolan morto a 87 anni, addio all'attore di Batman e Person of Interest

John Nolan è morto a 87 anni dopo una lunga carriera tra teatro e schermo, segnata da collaborazioni con il nipote Christopher Nolan e da ruoli noti nella saga di Batman e nella serie Person of Interest.

Si è spento a 87 anni John Nolan, attore britannico conosciuto per il suo lavoro tra cinema, televisione e teatro. La notizia è emersa da fonti locali di Stratford-upon-Avon, cittadina dove viveva da tempo e sede della Royal Shakespeare Company.

Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha costruito una carriera lunga e articolata, alternando palcoscenico e produzioni audiovisive. Il grande pubblico lo ha riconosciuto soprattutto per alcune partecipazioni nei film diretti dal nipote Christopher Nolan, con cui ha collaborato più volte nel corso degli anni.

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Nel franchise dedicato a Batman ha interpretato Douglas Fredericks, membro del consiglio della Wayne Enterprises, apparendo in “Batman Begins” del 2005 e ne “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” del 2012. Entrambi i titoli fanno parte della trilogia firmata dal regista britannico.

Il sodalizio familiare si è esteso anche ad altri progetti cinematografici, tra cui “Following” del 1998 e “Dunkirk” del 2017, confermando una presenza costante all’interno della filmografia del regista.

In televisione, Nolan è stato tra i volti più riconoscibili della serie “Person of Interest”, dove ha dato vita a John Greer, figura ambigua e stratega legato ai servizi segreti britannici. Il personaggio è comparso in 28 episodi tra il 2013 e il 2016, diventando uno degli antagonisti principali dello show.