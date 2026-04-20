Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il padre confessa dopo l'interrogatorio
Andrea Sciorilli è stato ucciso a Vasto dal padre Antonio dopo tensioni familiari legate a comportamenti violenti del giovane. La confessione è arrivata dopo un lungo interrogatorio nella notte, con l’uomo che ha indicato anche l’arma usata.
È stato il padre, Antonio Sciorilli, a uccidere il figlio Andrea, 21 anni, trovato senza vita nel garage di casa a Vasto. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità al termine di un interrogatorio durato tutta la notte nella caserma dei carabinieri, spiegando di aver agito dopo anni segnati da tensioni familiari e comportamenti aggressivi del giovane.
La vicenda ha preso una svolta decisiva quando gli investigatori hanno riscontrato diverse incongruenze nel racconto fornito inizialmente dal padre, che era stato il primo a segnalare il ritrovamento del corpo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Le verifiche condotte durante la notte hanno portato la Procura a disporre il fermo.
Durante l’interrogatorio, l’uomo ha indicato anche dove aveva nascosto l’arma del delitto, un’accetta abbandonata nei pressi del condominio. I carabinieri si sono subito attivati per recuperarla nell’area circostante.
Le tracce di sangue e la dinamica dell’aggressione
Elementi decisivi sono arrivati dai rilievi della Scientifica, che ha trovato tracce di sangue non solo nel garage, ma anche nell’ascensore e sul pianerottolo dell’abitazione. Indizi che ricostruiscono una scena precisa: l’aggressione sarebbe iniziata in casa per poi proseguire fino al seminterrato.
Andrea Sciorilli, ex pugile con diploma in marketing, è stato colpito più volte alla testa e al collo. Gli inquirenti parlano di un’azione particolarmente violenta, maturata in un contesto familiare già segnato da episodi di conflitto.
Sul giovane risultava infatti un provvedimento di codice rosso legato a precedenti aggressioni nei confronti del padre e della sorella. Un quadro che ha contribuito a delineare il movente alla base dell’omicidio.
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