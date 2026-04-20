Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, indagini sull'aggressione nel garage di casa

Andrea Sciorilli è stato trovato morto a Vasto dopo un’aggressione violenta nel garage di casa. Il giovane di 21 anni presentava numerose ferite da arma da taglio e sarebbe stato scoperto dal padre rientrando nel condominio.

Il corpo di Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato rinvenuto nel garage del palazzo in cui abitava con i genitori, in una zona vicina alla circonvallazione Histoniense a Vasto. A fare la scoperta è stato il padre, che si è trovato davanti una scena drammatica. L’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto cambiare l’esito, con il decesso constatato sul posto.

Il giovane presentava ferite profonde alla testa, al collo e al torace, compatibili con colpi inferti da un’arma da taglio. La violenza dell’aggressione ha spinto gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio volontario particolarmente brutale. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo e affidato le indagini ai carabinieri del reparto operativo di Chieti, impegnati nei rilievi fin dalle prime ore.

La vittima viveva in un contesto familiare descritto come tranquillo. Il padre lavora come dirigente sanitario, mentre la madre è impiegata in un supermercato. Un quadro che rende più complessa la ricerca del movente, su cui gli inquirenti stanno concentrando gli accertamenti.

Ipotesi e accertamenti sulle ultime ore del giovane

Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti delle ultime ore di Andrea attraverso testimonianze e analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, tra cui telefono e computer. L’obiettivo è individuare eventuali contatti recenti o appuntamenti che possano aver portato all’aggressione.

Tra le piste prese in considerazione c’è anche quella di un possibile regolamento di conti, senza escludere collegamenti con ambienti legati allo spaccio o questioni personali. Un altro elemento al vaglio riguarda il luogo del delitto: si valuta se il ragazzo sia stato colpito direttamente nel garage oppure in un altro punto, per poi essere spostato.

L’autopsia, prevista nei prossimi giorni all’obitorio di Chieti, dovrà chiarire la dinamica dell’aggressione e fornire indicazioni precise sull’orario della morte. Gli interrogatori di parenti e conoscenti proseguono per delineare un quadro completo della vicenda.