Bambino risucchiato in piscina a Castelforte, il padre racconta il tentativo disperato di salvarlo

Gabriele Ubaldo, 7 anni, è morto in piscina a Castelforte dopo essere rimasto intrappolato nel sistema di scarico. Il risucchio lo ha trascinato sul fondo mentre il padre tentava invano di liberarlo con l’aiuto di altri presenti.

La tragedia si è consumata sabato pomeriggio alle terme di Castelforte, in provincia di Latina, dove il piccolo Gabriele Ubaldo ha perso la vita davanti ai genitori. Il bambino si trovava in acqua quando il braccio è rimasto incastrato in un bocchettone di scarico, venendo trascinato verso il fondo dalla forza dell’impianto.

Il padre, Antonello Petrucci, 60 anni, ha raccontato ai carabinieri i momenti immediatamente successivi. Si è accorto che qualcosa non andava osservando il figlio muoversi in modo anomalo sott’acqua. Senza esitazione si è tuffato per raggiungerlo, ma una volta vicino si è trovato di fronte alla violenza del risucchio che lo teneva bloccato.

Nel tentativo di liberarlo, l’uomo ha provato a staccare il bambino dal bocchettone, senza riuscirci. Alcune persone presenti in piscina sono intervenute per aiutarlo, cercando di riportare Gabriele in superficie. Gli sforzi congiunti, però, non sono bastati a contrastare la forza dell’impianto.

Indagini aperte sulla sicurezza dell’impianto

La scena si è svolta sotto gli occhi della madre, rimasta sotto shock mentre il personale e i presenti cercavano di intervenire. Solo dopo diversi tentativi il corpo del bambino è stato estratto, ma ogni soccorso si è rivelato inutile.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. L’intera struttura è stata posta sotto sequestro per verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto e alla presenza dei dispositivi di sicurezza, come le griglie di protezione necessarie a evitare simili incidenti.