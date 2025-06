Bergamo: Morto il bambino di 4 anni caduto in piscina a Castrezzato

È morto in serata il bambino di 4 anni che lo scorso venerdì era caduto in una piscina all’interno di un impianto sportivo a Castrezzato, in provincia di Brescia.

Dopo l'incidente, il piccolo era stato soccorso sul posto e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Leggi anche Omicidio a Bergamo, la sorella di Riccardo Claris: Colpito a caso alle spalle, nessuno scontro finito male

Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è deceduto nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato immediatamente dopo l’arrivo in ospedale.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per comprendere come sia potuto avvenire l’incidente all’interno dell’impianto.