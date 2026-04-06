Bambino risucchiato nella piscina a Pennabilli, 12enne in condizioni disperate

Un ragazzo di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina a Pennabilli durante la Pasqua e ha avuto un arresto cardiaco. Il giovane, in vacanza con la famiglia, è rimasto sott’acqua per diversi minuti.

Un incidente in piscina ha sconvolto la domenica di Pasqua a Pennabilli, nel Riminese. Un ragazzino di 12 anni, arrivato dalle Marche con la famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza, è stato risucchiato dal sistema di aspirazione mentre si trovava all’interno di un centro benessere.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto intrappolato sott’acqua per diversi minuti, senza riuscire a liberarsi. I primi a intervenire sono stati gli addetti della struttura, che lo hanno riportato in superficie e iniziato subito le manovre di rianimazione.

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Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le condizioni del ragazzo erano già gravissime. I soccorritori hanno continuato le operazioni per stabilizzarlo e, vista la situazione critica, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Ravenna.

Il dodicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove si trova ricoverato in condizioni disperate. I carabinieri della compagnia di Novafeltria stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.