Usa fermano la nave iraniana Touska nello Stretto di Hormuz, diffusi i video dell'operazione

Gli Stati Uniti fermano la nave iraniana Touska dopo il tentativo di attraversare il blocco nello Stretto di Hormuz. L’intervento militare scatta dopo ore di avvertimenti ignorati, con colpi mirati alla sala macchine.

Un’operazione militare statunitense ha bloccato la nave mercantile iraniana Touska mentre cercava di superare il blocco navale nello Stretto di Hormuz. L’azione è avvenuta domenica 19 aprile ed è stata documentata da video diffusi dal comando centrale americano, il Centcom.

Le immagini mostrano le fasi iniziali dell’intervento, con il contatto radio tra le forze statunitensi e l’equipaggio della Touska. Dopo ore di richieste ignorate, il cacciatorpediniere USS Spruance ha aperto il fuoco, colpendo la sala macchine della nave per impedirne la manovra.

Secondo quanto riferito dal Centcom, la nave iraniana non ha rispettato gli ordini ricevuti per oltre sei ore. A quel punto, la risposta è stata decisa: diversi colpi sparati con il cannone da 5 pollici hanno messo fuori uso il sistema di propulsione del mercantile.

Un secondo video, girato di notte, documenta l’avvicinamento delle unità americane. Gli elicotteri sorvolano la nave mentre i Marines si preparano all’abbordaggio. Le immagini mostrano chiaramente i container presenti sul ponte della Touska.

L’intervento dei Marines e i mezzi impiegati

L’abbordaggio è stato condotto dai militari imbarcati sulla USS Tripoli, che trasporta la 31esima Unità di spedizione dei Marines, una forza di circa 2.200 uomini basata a Okinawa e inviata in Medio Oriente nelle ultime settimane.

La USS Spruance, protagonista dell’azione, è un cacciatorpediniere lanciamissili della classe Arleigh Burke. Entrata in servizio nel 2011, fa parte del gruppo d’attacco della portaerei USS Abraham Lincoln ed è basata a San Diego.

Il cannone utilizzato durante l’operazione è un Mark 45, sistema automatico progettato per colpire obiettivi navali, aerei e terrestri. Può raggiungere bersagli fino a circa 24 chilometri e sparare fino a 20 colpi al minuto.

La nave è equipaggiata anche con siluri e diversi tipi di missili, tra cui Tomahawk per attacchi a terra e sistemi di difesa contro minacce aeree e balistiche. Con un equipaggio di oltre 300 persone, rappresenta uno degli asset principali della Marina statunitense nella regione.