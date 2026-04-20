Be Comics! Be Games! Torino debutta con 25mila visitatori e annuncia nuove date

Be Comics! Be Games! Torino ha attirato oltre 25.000 visitatori al Lingotto Fiere grazie alla passione per fumetti, videogiochi e cosplay, segnando un debutto riuscito che ha già portato all’annuncio delle prossime edizioni nel 2026 e 2027.

La prima edizione di Be Comics! Be Games! Torino si è chiusa con numeri rilevanti, superando le 25.000 presenze nei padiglioni del Lingotto Fiere. L’evento, organizzato da Fandango Club Creators insieme a GL events Italia, ha portato in città appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop.

Il pubblico ha animato stand e aree tematiche, incontrando editori affermati come Edizioni BD e J-Pop, Gigaciao, Tunué e Mirage Comics, oltre a realtà emergenti come Shockdom. Numerosi gli artisti ospiti arrivati da tutta Europa, tra cui Pasqual Ferry, David Messina, David Lopez e Julien Blondel, protagonisti di incontri e sessioni con i fan.

Grande partecipazione anche nelle aree dedicate al gaming, con oltre 70 postazioni tra Freeplay Area e Gaming Area, dove i visitatori hanno potuto provare titoli recenti e sfidarsi. Sul fronte degli incontri, creator e volti noti del web come Yotobi, Il Masseo e Sabaku no Maiku hanno richiamato centinaia di fan negli spazi Meet & Greet.

Tra spettacolo, esports e spazi inclusivi

Il programma si è sviluppato su più palchi, ognuno con contenuti specifici. Il palco Be Art! ha dato spazio agli artisti e ai processi creativi legati alla pop culture, mentre il palco Be Pop! ha ospitato spettacoli di cosplay e performance K-Pop. Un’area dedicata agli esports ha invece proposto competizioni e finali, tra cui quelle del Circuito Tormenta, insieme ad attività su titoli come Valorant e League of Legends.

Tra gli elementi distintivi, l’Artist Alley con oltre 140 postazioni e la presenza di spazi immersivi come Be Multiverse!. Ampio riscontro anche per le iniziative legate all’inclusione, sviluppate con CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà. All’interno della fiera è stata allestita la Città dell’Agenda della Disabilità, con percorsi esperienziali e laboratori dedicati.

L’evento ha già fissato i prossimi appuntamenti. La versione natalizia tornerà il 12 e 13 dicembre 2026, seguita dall’edizione primaverile del 17 e 18 aprile 2027, sempre a Torino. Confermata anche la tappa veneta con Be Comics! Be Games! Padova prevista per il 13 e 14 marzo 2027.