Be Comics! Be Games! debutta a Torino al Lingotto Fiere

Be Comics! Be Games! debutta a Torino il 18 e 19 aprile 2026 per ampliare l’offerta pop nel Nord-Ovest. La nuova manifestazione unisce fumetto e gaming al Lingotto Fiere, con spazi dedicati a editoria, esports e community.

Torino si prepara ad accogliere Be Comics! Be Games!, nuova fiera dedicata alla cultura pop in programma il 18 e 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due realtà con esperienza nell’organizzazione di eventi su larga scala.

L’appuntamento riunisce in un unico spazio fumetti, videogiochi, esports e giochi da tavolo. Il pubblico potrà muoversi tra stand editoriali, aree dedicate al gaming e zone riservate alle community, con attività pensate sia per appassionati che per famiglie. Non mancheranno incontri con autori, laboratori e spazi per il cosplay.

Tra i punti centrali ci sarà una grande Artist Alley, dove illustratori e creativi indipendenti presenteranno i propri lavori. Accanto a questa, sono previsti tornei, sessioni di gioco libero e momenti di intrattenimento dal vivo, pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

La scelta del Lingotto Fiere non è casuale. Gli spazi espositivi permettono di gestire grandi afflussi e di offrire un’esperienza organizzata, grazie a servizi logistici, accessibilità e sicurezza già collaudati in eventi di rilievo.

Per gli organizzatori, l’arrivo a Torino rappresenta un passo in avanti nello sviluppo del format. Dopo il radicamento nel Nord-Est, l’espansione nel Nord-Ovest amplia la portata dell’evento, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Il progetto unisce competenze maturate in Italia e all’estero. GL events Italia porta in dote una lunga esperienza fieristica, mentre Fandango Club Creators contribuisce allo sviluppo di contenuti e community. A livello internazionale, il gruppo è coinvolto anche nella realizzazione della Paris Games Week, tra le principali manifestazioni europee dedicate al settore.