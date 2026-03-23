Be Comics! Be Games! Padova da record, oltre 25mila presenze alla fiera

Be Comics! Be Games! Padova supera i 25mila visitatori grazie a un programma ampliato e più spazi espositivi. La fiera veneta cresce del 15% e porta in città fumetti, videogiochi e ospiti internazionali con eventi diffusi.

Oltre 25.000 ingressi e un aumento del 15% rispetto all’anno scorso segnano l’edizione più partecipata di Be Comics! Be Games! a Padova. Il polo fieristico si è riempito per due giorni di appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop, confermando la spinta degli eventi dal vivo.

La manifestazione, ideata da Fandango Club Creators, ha ampliato spazi e contenuti. Più aree tematiche e una proposta variegata hanno attirato pubblici diversi, dai collezionisti ai fan dell’esport. L’obiettivo era unire generazioni e interessi, e i numeri indicano che la formula funziona.

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Nel Padiglione 7 si è concentrata l’area dedicata all’editoria e al disegno. Le principali case editrici italiane hanno presentato novità e ristampe, mentre l’Artist Alley ha ospitato 80 artisti. I visitatori hanno potuto incontrare illustratori legati a universi come Disney, Marvel e DC.

Spazio anche alla memoria del fumetto con mostre a tema, tra cui quella sui 30 anni di PK, serie che ha rinnovato Paperinik. Accanto ai classici, l’arte contemporanea ha trovato visibilità con il lavoro di Federica Mancin, autrice del manifesto ufficiale.

Una parte centrale dell’esperienza è stata l’area Be Multiverse!, con installazioni ispirate a film e serie TV. Qui il pubblico ha interagito con scenografie immersive, trasformando la visita in un percorso attivo tra set e ambientazioni iconiche.

Il Padiglione 8 è stato invece dedicato al mondo dei videogiochi. Oltre 90 postazioni hanno permesso di provare titoli per console e PC, mentre i tornei di esport hanno coinvolto giocatori e spettatori. Il Museo del Videogioco ha offerto un viaggio tra le console del passato.

Sui palchi Be Art! e Be Pop! si sono alternati incontri e spettacoli. Tra gli ospiti, la sensei Hitomi Odashima ha raccontato il lavoro dietro My Hero Academia. Leo Ortolani e Andrea Pennacchi hanno presentato Tapum, mentre Sio ha portato dal vivo il suo Power Pizza Podcast.

Creator come Il Masseo, Kafkanya e Marinoski hanno animato il programma, insieme ai conduttori LaVaLend, Zeth Castle e Chiarola. Tra cosplay, musica K-pop e panel, il calendario è rimasto fitto per tutta la durata della fiera.

Presenti anche diversi partner commerciali, tra cui Satispay e Gran Pavesi, coinvolti in attività con il pubblico. Il format ora guarda oltre Padova: il prossimo appuntamento è previsto a Torino, al Lingotto Fiere, il 18 e 19 aprile.