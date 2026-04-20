Meteo, brusco stop al caldo fuori stagione e tornano piogge e aria fresca

L’anticiclone cede e cambia il meteo sull’Italia per l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa, portando piogge e temporali già da lunedì 20 aprile. Le temperature scendono e il clima torna più vicino alla norma primaverile.

Dopo giorni con temperature elevate e cielo stabile, l’Italia volta pagina sul fronte meteo. L’anticiclone subtropicale che aveva dominato fino al fine settimana si è ritirato, lasciando spazio a correnti più fresche in discesa dal Nord Europa. Il risultato è un calo evidente delle temperature e un ritorno a condizioni più tipiche della primavera.

Già da lunedì 20 aprile il cambiamento è concreto. Al Nord si registrano rovesci e temporali, soprattutto tra Lombardia, Emilia e Triveneto, mentre al Centro le precipitazioni interessano Marche, Umbria e Abruzzo. Al Sud la situazione resta inizialmente più variabile, ma con un peggioramento atteso nel corso della giornata lungo le aree interne e sul versante adriatico.

Settimana instabile con temperature in calo

Tra martedì e mercoledì il tempo continuerà a mostrarsi irregolare su gran parte del Paese. Al Nord si alterneranno schiarite e nuovi rovesci, più probabili nelle ore pomeridiane. Le regioni del Centro e del Sud saranno invece interessate da temporali in movimento dalle zone interne verso le coste, sospinti da venti settentrionali più sostenuti.

Le temperature subiranno un ulteriore lieve ridimensionamento, mantenendo un clima fresco e instabile, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Il caldo anomalo dei giorni scorsi sarà ormai solo un ricordo, sostituito da valori più in linea con il periodo.

Guardando ai prossimi giorni, emerge però un possibile miglioramento. In vista del 25 aprile, una nuova espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo potrebbe riportare condizioni più stabili, con sole diffuso e un graduale aumento delle temperature su tutta la Penisola.